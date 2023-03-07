Швеция заявила, что после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие

Ядерного оружия не будет на территории Швеции после вступления в НАТО.
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"Нет, не будет", - сказал глава МИД, уточнив, что в мирное время на территории его страны также не будет постоянных военных баз НАТО.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, заявив, что к такому шагу их подтолкнули события в Украине. Протоколы об их присоединении из всех 30 стран альянса пока не ратифицировали только Венгрия и Турция.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Швеция не выполнила в достаточной степени обязательства в рамках подписанного меморандума. По его словам, некоторые позитивные шаги со стороны Швеции и Финляндии действительно сделаны, однако обязательства до конца еще не выполнены.