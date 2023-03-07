Швеция заявила, что после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие

Швеция заявила, что после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие

Ядерного оружия не будет на территории Швеции после вступления в НАТО.

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