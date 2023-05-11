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Швеция запретит иностранцам инвестировать в важные для нацбезопасности предприятия

Швеция запретит иностранцам инвестировать в важные для нацбезопасности предприятия Правительство Швеции предлагает новый закон, препятствующий инвестициям иностранных компаний в предприятия, деятельность которых имеет значение для национальной безопасности. Для этого должно быть учреждено ведомство, которое будет рассматривать участие и
Другие страны
11 мая 2023 г. 19:50
Швеция запретит иностранцам инвестировать в важные для нацбезопасности предприятия

Правительство Швеции предлагает новый закон, препятствующий инвестициям иностранных компаний в предприятия, деятельность которых имеет значение для национальной безопасности. Для этого должно быть учреждено ведомство, которое будет рассматривать участие иностранных акторов в шведских компаниях на предмет потенциальных рисков для безопасности, а при наличии таковых сможет запрещать те или иные инвестиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии в четверг.

"Правительство предлагает новый закон, позволяющий препятствовать инвестициям, которые могут оказать пагубное воздействие на национальную безопасность Швеции. В большинстве стран-членов ЕС такая национальная экспертная система уже существует. Важно, чтобы и мы создали такую же у нас в Швеции", - считает премьер-министр Ульф Кристерссон.

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