Швеция запретит иностранцам инвестировать в важные для нацбезопасности предприятия

Правительство Швеции предлагает новый закон, препятствующий инвестициям иностранных компаний в предприятия, деятельность которых имеет значение для национальной безопасности. Для этого должно быть учреждено ведомство, которое будет рассматривать участие и

Правительство Швеции предлагает новый закон, препятствующий инвестициям иностранных компаний в предприятия, деятельность которых имеет значение для национальной безопасности. Для этого должно быть учреждено ведомство, которое будет рассматривать участие иностранных акторов в шведских компаниях на предмет потенциальных рисков для безопасности, а при наличии таковых сможет запрещать те или иные инвестиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии в четверг.

"Правительство предлагает новый закон, позволяющий препятствовать инвестициям, которые могут оказать пагубное воздействие на национальную безопасность Швеции. В большинстве стран-членов ЕС такая национальная экспертная система уже существует. Важно, чтобы и мы создали такую же у нас в Швеции", - считает премьер-министр Ульф Кристерссон.