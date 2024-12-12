В Швеция закрыла дело об изнасиловании с возможной причастностью Мбаппе

Шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании, в котором мог быть замешан 25-летний французский футболист Килиан Мбаппе.

Шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании, в котором мог быть замешан 25-летний французский футболист Килиан Мбаппе.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент, предположительно, произошел 10 октября в отеле в центре Стокгольма.

Старший прокурор Швеции Марина Чиракова заявила, что в ходе расследования удалось установить подозреваемых, но собранные доказательства оказались недостаточными для продолжения дела.

Шведская общественная телекомпания SVT и ежедневные газеты Expressen и Aftonbladet со ссылкой на неназванные источники сообщили в октябре, что подозреваемым по делу является Килиан Мбаппе. Однако его представители назвали обвинения "абсолютно ложными" и "клеветническими", отвергая любые правонарушения.