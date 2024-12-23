Швеция заказала противокорабельные ракеты RBS15 Mk3 на $72,54 млн

Управление материального обеспечения ВС Швеции (FMV) сделало заказ военно-промышленной компании SAAB на поставку противокорабельных ракет на сумму 800 млн крон (72,54 млн долларов США).

Управление материального обеспечения ВС Швеции сделало заказ военно-промышленной компании SAAB на поставку противокорабельных ракет на сумму 800 млн крон ($72,54 млн).

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Заказ сделан одновременно на ракеты RBS15 Mk2 и ее более современный вариант RBS15 Mk3 (имеет дальность действия свыше 200 км и может запускаться с кораблей и грузовых автомобилей), поясняется в сообщении.

"В сегодняшней ситуации в мире важно укреплять обороноспособность на море подвижными частями, которые могут быстро перебазироваться", - прокомментировала заказ начальник отдела надводного вооружения FMV Ульрика Тоде.