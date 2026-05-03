    Швеция задержала в Балтийском море танкер, предположительно связанный с теневым флотом России

    Шведская береговая охрана задержала в Балтийском море танкер, который, по предварительным данным, может входить в так называемый "теневой флот" России.

    Как передает Report об этом сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что речь идет о судне Jin Hui, идущем под сирийским флагом. Танкер был остановлен в территориальных водах Швеции к югу от города Треллеборг. Представители береговой охраны и полиции поднялись на борт судна и начали предварительное расследование по факту возможного несоответствия требованиям мореходности.

    В шведской береговой охране заявили, что у властей возникли подозрения относительно подлинности флага судна. По данным ведомства, выявленные несоответствия, связанные со статусом флага, могут означать, что танкер не отвечает международным правилам и соглашениям в сфере безопасности судоходства.

    Согласно информации, пункт назначения судна остается неизвестным. По имеющейся информации, танкер не перевозил груз. При этом судно фигурирует в ряде санкционных списков, включая ограничения Европейского союза и Великобритании.

    Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин также сообщил в соцсети X, что задержанное судно, предположительно, относится к российскому "теневому флоту".

    Европейские страны в последние месяцы усилили меры против танкеров, которые, как считается, используются Москвой для обхода санкций и финансирования войны против Украины. Россия, в свою очередь, называет такие действия враждебными.

    С начала года Швеция уже останавливала пять судов по подозрению в различных нарушениях, включая разливы нефти и плавание под ложным флагом. В отношении отдельных членов экипажей были возбуждены уголовные дела.

