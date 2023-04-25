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Швеция высылает пятерых российских дипломатов из страны

Швеция высылает пятерых российских дипломатов из страны Швеция объявила персонами нон грата 5 российских дипломатов. Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 17:21
Швеция высылает пятерых российских дипломатов из страны

Швеция объявила персонами нон грата 5 российских дипломатов. Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом передает SVT со слов министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема.

"Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", - сказал он.

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