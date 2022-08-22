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Швеция выступила против полного запрета на выдачу виз россиянам

Швеция выступила против полного запрета на выдачу виз россиянам Правительство Швеции хочет видеть ограничения, но не полную остановку выдачи виз гражданам России.
Другие страны
22 августа 2022 г. 05:40
Швеция выступила против полного запрета на выдачу виз россиянам

Правительство Швеции хочет видеть ограничения, но не полную остановку выдачи виз гражданам России.

Как передает Report со ссылкой на шведские СМИ, об этом сообщил министр миграции Андерс Игеман.

"Я думаю, что полную остановку было бы трудно и неудачно реализовать. С другой стороны, строгое ограничение, например, путем отмены упрощенной визовой процедуры, - это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС", - отметил Игеман.

По словам министра, полное прекращение выдачи российских виз может привести к ошибкам.

"Мы хотим, чтобы санкции в первую очередь ударили по политической и экономической элите России. Если вы введете полную остановку выдачи виз, это будет означать, что в ЕС не смогут приезжать диссиденты или исследователи, а обмен с Россией, возможно, нам все еще нужен", - считает Игеман.

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