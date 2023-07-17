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Швеция выделяет Украине 490 млн долларов на восстановление

Швеция выделяет Украине 490 млн долларов на восстановление Швеция выделяет 6 млрд крон (490 млн долларов) на восстановление Украины для ее подготовки к членству в Евросоюзе.
Другие страны
17 июля 2023 г. 14:49
Швеция выделяет Украине 490 млн долларов на восстановление

Швеция выделяет 6 млрд крон (490 млн долларов) на восстановление Украины для ее подготовки к членству в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель, представляя новую двустороннюю стратегию на 2023-2027 годы.

"Это самая крупная и амбициозная двусторонняя стратегия, которую Швеция когда-либо представляла. Она направлена на то, чтобы подготовить Украину к членству в ЕС в долгосрочной перспективе путем укрепления страны. Наша цель - построить что-то новое, что-то более свободное, экологичное, безопасное", - сказал он.

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Версия на английском языке Sweden allocates $490M to Ukraine for reconstruction
Версия на азербайджанском языке İsveç Ukraynaya 490 milyon dollar ayırır

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