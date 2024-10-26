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Швеция выделяет более 10 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Швеция выделяет более 10 млн долларов на гуманитарную помощь Украине Правительство Швеции приняло решение о выделении нового пакета гуманитарной помощи Киеву в размере 110 млн крон (10,36 млн долларов).
Другие страны
26 октября 2024 г. 15:49
Швеция выделяет более 10 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Правительство Швеции приняло решение о выделении нового пакета гуманитарной помощи Киеву в размере 110 млн крон (10,36 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, средства будут использованы "для удовлетворения возросших потребностей в преддверии зимы", поясняет правительственная канцелярия.

Из этих средств Украинский Красный Крест получит 50 млн крон (4,71 млн долларов), которые пойдут на "обеспечение доступа к теплу и электричеству, раздачу продуктов питания, средств гигиены, лекарств и воды". В Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев будет направлено 20 млн крон (1,88 млн долларов) "на оказание помощи внутренне перемещенным лицам в обеспечении готовности и защиты до и во время предстоящей зимы".

Программа развития ООН получит 30 млн крон (2,82 млн долларов) на работы по разминированию в Украине - на картографирование, определение приоритетов и обеспечение безопасности сельскохозяйственных земель. Все эти проекты планируется осуществлять в течение многих лет. В Фонд ООН в области народонаселения будет направлено 10 млн крон (1,04 млн долларов), в том числе на предотвращение сексуального и гендерного насилия и оказание поддержки тем, кто стал жертвой насилия.

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