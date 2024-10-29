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Швеция выделит Украине помощь в размере 63 млн евро

Швеция выделит Украине помощь в размере 63 млн евро Правительство Швеции выделит Украине 63 млн евро, которые пойдут на поддержку украинской оборонной промышленности и нужды вооруженных сил.
Другие страны
29 октября 2024 г. 09:10
Швеция выделит Украине помощь в размере 63 млн евро

Правительство Швеции выделит Украине 63 млн евро, которые пойдут на поддержку украинской оборонной промышленности и нужды вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило шведское министерство обороны.

Из этих средств 20 млн евро запланированы на поддержку промышленной базы Украины, 43 млн евро - в качестве финансовой поддержки ряда многосторонних инициатив с целью оказания быстрой и эффективной поддержки вооруженным силам Украины.

В нем отмечается, что помощь украинской промышленной базе откроет дополнительные возможности для сотрудничества между украинскими и европейскими оборонными предприятиями: для совместной разработки инновационных решений, которые были непосредственно опробованы на поле боя, а также повышения потенциала Украины в производстве и обслуживании оборонной техники.

Помощь на сумму 43 млн евро предусматривает закупку ракет класса воздух-воздух для украинской программы использования истребителей F-16, обучение украинской морской пехоты, поставки оборудования для разминирования, средств связи.

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Версия на английском языке Sweden to allocate 63M euros to support Ukraine's military-industrial complex

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