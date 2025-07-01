Швеция выделит Украине помощь в $180 млн

Мы выделяем 1,67 млрд шведских крон на поддержку Украины

Правительство Швеции пересмотрит структуру оказываемой другим странам экономической помощи - как в географическом, так в тематическом отношении. Это позволит высвободить около 1,67 млрд крон ($180 млн), которые будут использованы на дополнительную поддержку Украины и иные мероприятия гуманитарного характера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Кабмин также принял решение о постепенном отказе от программы сотрудничества с Афганистаном и региональной стратегии сотрудничества по развитию со странами Азии и Океании с целью перейти от непосредственного оказания экономической помощи к торговле. В сообщении отмечается, что пересмотр оказываемой помощи происходит в свете меняющейся обстановки в мире.

"Ситуация во многих странах еще больше ухудшилась из-за решения США приостановить часть своей помощи. Поэтому Швеция решает сделать шаг вперед с всеобъемлющей переоценкой приоритетов бюджета помощи на 2025 год. Мы выделяем 1,67 млрд шведских крон на поддержку Украины", - приводятся в пресс-релизе слова министра внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямина Дусы.