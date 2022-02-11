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Швеция выделит Украине €154 млн в течение семи лет

Швеция выделит Украине €154 млн в течение семи лет Швеция в рамках новой стратегии сотрудничества с Украиной будет выделять ей ежегодно в течение ближайших семи лет 22 млн евро.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 05:57
Швеция выделит Украине €154 млн в течение семи лет

Швеция в рамках новой стратегии сотрудничества с Украиной будет выделять ей ежегодно в течение ближайших семи лет 22 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщила министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранс в четверг на брифинге после встречи с вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ириной Верещук.

"Мы будем оказывать поддержку как в рамках программы сотрудничества, так и в рамках гуманитарной поддержки. Правительство Швеции приняло решение о новой стратегии сотрудничества с Украиной, согласно которой в течение 7 лет каждый год Украина будет получать около 22 млн евро на реформы", - сказала она.

По словам министра, эта помощь будет способствовать "развитию устойчивой экономики Украины и устойчивого общества".

Она также подтвердила, что позиция Швеции по вопросам поставок оружия Украине не изменилась. "В Швеции очень строгие правила и контроль за экспортом оружия, поэтому нет планов по поставке оружия в Украину", - сказала М.Эрнкранс.

Министр сообщила также, что за 30 лет Швеция предоставила Украине финансирование на 400 млрд евро.

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Версия на азербайджанском языке İsveç yeddi il ərzində Ukraynaya maddi yardım edəcək

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