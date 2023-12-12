Швеция выделит Украине $1,4 млн на поддержку СМИ

Правительство Швеции объявило о выделении 15 млн крон (1,4 млн долларов) на поддержку украинского телеканала "Общественное" в рамках международной донорской конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), которая пройдет 12 декабря.

Правительство Швеции объявило о выделении 15 млн крон (1,4 млн долларов) на поддержку украинского телеканала "Общественное" в рамках международной донорской конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), которая пройдет 12 декабря.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Выделенные средства рассчитаны на трехлетний период и среди прочего могут использоваться "на создание удобных платформ для цифровой новостной информации и укрепления журналистского потенциала Украины".

Шведское Агентство по международному сотрудничеству SIDA и общественная радиокомпания Sveriges Radio оказывают поддержку "Общественному" с 2017 года.