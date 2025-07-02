Швеция выделит свыше $14 млн на поддержку гражданской кибербезопасности Украины

Правительство Швеции приняло решение о выделении 135 млн крон ($14,19 млн) на поддержку гражданской кибербезопасности Украины.

Правительство Швеции приняло решение о выделении 135 млн крон ($14,19 млн) на поддержку гражданской кибербезопасности Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила правительственная канцелярия Швеции.

Средства выделяются в рамках "Таллинского механизма" - совместной инициативы Швеции, Украины, Эстонии, Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Великобритании и США. Она направлена "на поддержку и укрепление гражданской кибербезопасности Украины, повышение киберустойчивости и защиту ее критической и гражданской инфраструктуры посредством скоординированной международной помощи".

С апреля по сентябрь 2025 года председателями "Таллинского механизма" совместно являются Швеция и Франция.

С февраля 2022 года помощь Швеции Украине составила 93 млрд крон ($9,78 млрд).