Швеция выделит "Радио Свобода" $2 млн

Правительство Швеции приняло решение выделить медиакорпорации "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода" (РСЕ/РС, признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) в 2025 году 20 млн крон ($2 млн).

Правительство Швеции приняло решение выделить медиакорпорации "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода" (РСЕ/РС, признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) в 2025 году 20 млн крон ($2 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительственная канцелярия.

Как поясняется в ее пресс-релизе, решение является "частью работы по поддержке журналистов" и якобы независимых СМИ. Оно принято в связи с "изменением американской политики оказания помощи".

Шведский кабинет министров также увеличил в 2024 году размер поддержки двух организаций, поддерживающих журналистов и защитников прав человека в Восточной Европе. Европейский фонд в поддержку демократии стал ежегодно получать 35 млн крон вместо 20 млн ($3,5 и $2 млн соответственно), а Пражский центр гражданского общества - 20 млн крон вместо 10 млн ($2 и $1 млн соответственно).