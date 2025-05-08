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Швеция выделит "Радио Свобода" $2 млн

Швеция выделит "Радио Свобода" $2 млн Правительство Швеции приняло решение выделить медиакорпорации "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода" (РСЕ/РС, признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) в 2025 году 20 млн крон ($2 млн).
Другие страны
8 мая 2025 г. 16:27
Швеция выделит Радио Свобода $2 млн

Правительство Швеции приняло решение выделить медиакорпорации "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода" (РСЕ/РС, признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) в 2025 году 20 млн крон ($2 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительственная канцелярия.

Как поясняется в ее пресс-релизе, решение является "частью работы по поддержке журналистов" и якобы независимых СМИ. Оно принято в связи с "изменением американской политики оказания помощи".

Шведский кабинет министров также увеличил в 2024 году размер поддержки двух организаций, поддерживающих журналистов и защитников прав человека в Восточной Европе. Европейский фонд в поддержку демократии стал ежегодно получать 35 млн крон вместо 20 млн ($3,5 и $2 млн соответственно), а Пражский центр гражданского общества - 20 млн крон вместо 10 млн ($2 и $1 млн соответственно).

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