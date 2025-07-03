Швеция выделит более $150 млн на военную поддержку Украины

Швеция выделит 1,5 млрд шведских крон ($157 млн) на военные возможности для Украины.

Швеция выделит 1,5 млрд шведских крон ($157 млн) на военные возможности для Украины.

Как передает Report, об этом глава Минобороны Швеции Пол Йонсон написал в соцсетях.

"Правительство приняло решение выделить 1,5 млрд шведских крон на новые военные возможности для Украины. Это включает более 10 стволов самоходной артиллерийской установки (САУ) Archer, дальнобойные и подводные средства, а также большую логистическую поддержку", - заявил министр.

Ранее сообщалось о том, что правительство Швеции приняло решение о выделении 135 млн крон ($14,19 млн) на поддержку гражданской кибербезопасности Украины.