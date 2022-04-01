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Швеция выделит более $1 миллиарда на размещение украинских беженцев

Швеция выделит более $1 миллиарда на размещение украинских беженцев Швеция выделит из бюджета 10,5 млрд шведских крон (1,1 млрд долларов США) на жилье и другие расходы для украинских беженцев.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 07:14
Швеция выделит более $1 миллиарда на размещение украинских беженцев

Швеция выделит из бюджета 10,5 млрд шведских крон (1,1 млрд долларов США) на жилье и другие расходы для украинских беженцев.

Как передает Report со ссылкой на Svenska Dagbladet, об этом заявил министр финансов Микаэль Дамберг.

Министр интеграции и миграции Андерс Игеман объявил, что правительство подготовит новый закон, который даст Шведскому миграционному совету возможность обязать муниципалитеты обеспечить жильем людей, подпадающих под действие Директивы о массовых беженцах.

"Мы не вернемся к 2015 году, когда одни муниципалитеты взяли на себя ответственность, а другие – нет", - заявил министр.

Правительство также планирует стимулировать украинцев выходить на работу. При этом увеличение выплат социальной помощи не планируется.

Отметим, что на сегодняшний день около 26 тыс украинцев обратились за защитой в Швеции.

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Версия на азербайджанском языке İsveç ukraynalı qaçqınlar üçün 1 milyard dollardan çox vəsait ayıracaq

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