Швеция выделит более $1 миллиарда на размещение украинских беженцев

Швеция выделит из бюджета 10,5 млрд шведских крон (1,1 млрд долларов США) на жилье и другие расходы для украинских беженцев.
Министр интеграции и миграции Андерс Игеман объявил, что правительство подготовит новый закон, который даст Шведскому миграционному совету возможность обязать муниципалитеты обеспечить жильем людей, подпадающих под действие Директивы о массовых беженцах.
"Мы не вернемся к 2015 году, когда одни муниципалитеты взяли на себя ответственность, а другие – нет", - заявил министр.
Правительство также планирует стимулировать украинцев выходить на работу. При этом увеличение выплат социальной помощи не планируется.
Отметим, что на сегодняшний день около 26 тыс украинцев обратились за защитой в Швеции.