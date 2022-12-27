Швеция выделила Украине новый миллионный транш

Швеция дополнительно выделила Украине почти 19,2 млн долларов. Средства пойдут на поддержку обороны.

Швеция дополнительно выделила Украине почти 19,2 млн долларов. Средства пойдут на поддержку обороны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Минобороны Украины.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины.

"Свобода и независимость украинского народа являются предпосылкой безопасной и защищенной Европы", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Напомним, ранее правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. Он в 1,5 раза больше, чем предыдущий.