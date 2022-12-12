Швеция выделила еще $64 млн на оказание помощи Украине

Правительство Швеции выделило дополнительные 600 млн крон (64 млн долларов США) на оказание помощи Украине.

Правительство Швеции выделило дополнительные 600 млн крон (64 млн долларов США) на оказание помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу SVT в понедельник заявил министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель.

"Людям в Украине сейчас очень тяжело, и поэтому Швеция выделяет более полумиллиарда крон на перспективное восстановление страны", - пояснил он.

Более детально новый пакет он представит 13 декабря, на встрече с коллегами и главами правительств в рамках донорской конференции в Париже. Цель мероприятия - "собрать как можно больше средств на восстановление Украины и укрепление ее способности к сопротивлению", которые пойдут на восстановление разрушенных школ, больниц, жилья, инфраструктуры, в том числе энергетического сектора и сельского хозяйства.

"Со шведской стороны однозначно заявлено, что наша поддержка Украины будет долгосрочной. Этот пакет помощи не первый и не последний. На встречах министров, в которых я принимаю участие, я замечаю большой международный интерес, и в будущем мы должны будем сделать еще больше", - отметил Форсель.