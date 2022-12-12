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Швеция выделила еще $64 млн на оказание помощи Украине

Швеция выделила еще $64 млн на оказание помощи Украине Правительство Швеции выделило дополнительные 600 млн крон (64 млн долларов США) на оказание помощи Украине.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 21:24
Швеция выделила еще $64 млн на оказание помощи Украине

Правительство Швеции выделило дополнительные 600 млн крон (64 млн долларов США) на оказание помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу SVT в понедельник заявил министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель.

"Людям в Украине сейчас очень тяжело, и поэтому Швеция выделяет более полумиллиарда крон на перспективное восстановление страны", - пояснил он.

Более детально новый пакет он представит 13 декабря, на встрече с коллегами и главами правительств в рамках донорской конференции в Париже. Цель мероприятия - "собрать как можно больше средств на восстановление Украины и укрепление ее способности к сопротивлению", которые пойдут на восстановление разрушенных школ, больниц, жилья, инфраструктуры, в том числе энергетического сектора и сельского хозяйства.

"Со шведской стороны однозначно заявлено, что наша поддержка Украины будет долгосрочной. Этот пакет помощи не первый и не последний. На встречах министров, в которых я принимаю участие, я замечаю большой международный интерес, и в будущем мы должны будем сделать еще больше", - отметил Форсель.

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