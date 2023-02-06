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Швеция выделила 657 тыс. долларов на помощь Турции и Сирии после землетрясения

Швеция выделила 657 тыс. долларов на помощь Турции и Сирии после землетрясения Швеция выделяет Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 7 млн крон (657 тыс. долларов) на экстренную помощь в преодолении последствий землетрясений в Турции и Сирии.
Другие страны
6 февраля 2023 г. 23:44
Швеция выделила 657 тыс. долларов на помощь Турции и Сирии после землетрясения

Швеция выделяет Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 7 млн крон (657 тыс. долларов) на экстренную помощь в преодолении последствий землетрясений в Турции и Сирии.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

"Швеция немедленно выделяет 7 млн крон Красному Кресту на гуманитарную помощь Турции и Сирии, - пояснил он. - 5 млн будет направлено Красному Полумесяцу Турции, 2 млн - Сирии".

Стокгольм также отправляет палатки, оборудование и временное жилье пострадавшим и оказывает экспертную помощь.

Правительство также подчеркивает, что готово в дальнейшем оказать дополнительную помощь Турции и Сирии в случае необходимости.

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