Швеция выделила 657 тыс. долларов на помощь Турции и Сирии после землетрясения

Швеция выделяет Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 7 млн крон (657 тыс. долларов) на экстренную помощь в преодолении последствий землетрясений в Турции и Сирии.

Швеция выделяет Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 7 млн крон (657 тыс. долларов) на экстренную помощь в преодолении последствий землетрясений в Турции и Сирии.

Как передает Report , об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

"Швеция немедленно выделяет 7 млн крон Красному Кресту на гуманитарную помощь Турции и Сирии, - пояснил он. - 5 млн будет направлено Красному Полумесяцу Турции, 2 млн - Сирии".

Стокгольм также отправляет палатки, оборудование и временное жилье пострадавшим и оказывает экспертную помощь.

Правительство также подчеркивает, что готово в дальнейшем оказать дополнительную помощь Турции и Сирии в случае необходимости.