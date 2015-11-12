Швеция введет временный пограничный контроль

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Шведское правительство с 14:00 мск пятницы вводит пограничный контроль. Как объявил на специальной пресс-конференции министр внутренних дел Андерс Игеман, мера будет действовать до 21 ноября, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Согласно мнению полиции, ситуация (с мигрантами) в последнее время стала представлять опасность закону и порядку", - отметил министр. Он добавил, что уже проинформировал соседние страны об этом решении.

"Мы оказались в ситуации, где мы больше не можем предоставить прибывающим беженцам крышу над головой", - пояснил представитель Миграционного управления Микаэль Риббенвик. По его словам, целью введения пограничного контроля станет "больший порядок в системе приема (беженцев)".

Соответствующее официальное решение будет принято на заседании кабинета в пятницу. Временный пограничный контроль при необходимости будет продлен еще на 20 дней. Проверку будут проходить и пассажиры морских паромов, прибывающих в Швецию из Финляндии, Германии, Дании.

Согласно опубликованному 22 октября прогнозу управления, Швеция с ее населением в 9,8 млн человек в 2015-2016 годах может принять до 360 тыс. мигрантов. Это самый высокий показатель на душу населения в ЕС.