Швеция введет новые антикоронавирусные ограничения

В Швеции с 8 декабря в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией вводятся антикоронавирусные ограничения.

В Швеции с 8 декабря в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией вводятся антикоронавирусные ограничения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен.

По словам министра, ограничения будут введены в три этапа. На первом этапе будет введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, а также часть населения перейдет на удаленный режим работы. Затем часть студентов перейдет на дистанционное обучение в университетах, а посещение футбольных матчей будет запрещено. На последней стадии часы работы ресторанов ограничат, а гражданам будет рекомендовано избегать большого скопления людей.

По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, за последние сутки в стране зафиксировано 7 412 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом полностью привито около 80% населения.