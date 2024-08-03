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Швеция временно закроет посольство в Ливане

Швеция временно закроет посольство в Ливане Посольство Швеции в столице Ливана Бейруте временно будет закрыто. Сотрудникам было предложено выехать на Кипр.
Другие страны
3 августа 2024 г. 13:54
Швеция временно закроет посольство в Ливане

Посольство Швеции в столице Ливана Бейруте временно будет закрыто. Сотрудникам было предложено выехать на Кипр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

"Причина в том, что ситуация с безопасностью в регионе крайне тревожная и существует риск эскалации конфликта", - сказал он.

В шведском посольстве в Бейруте работают шесть человек. Билльстрём не пояснил, как, когда и на сколько они покинут Ливан. Предположительно, речь идет об августе, но этот срок может быть продлен в зависимости от ситуации с безопасностью.

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