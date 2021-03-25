Швеция возобновила применение вакцины AstraZeneca

Управление здравоохранения Швеции возобновляет вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, приостановленную 16 марта после появления информации о нескольких случаях образования тромбов у привившихся в возрастной группе старше 65 лет.

Управление здравоохранения Швеции возобновляет вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, приостановленную 16 марта после появления информации о нескольких случаях образования тромбов у привившихся в возрастной группе старше 65 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе ведомства.

"Управление здравоохранения рекомендует снова использовать вакцину AstraZeneca против COVID-19 в Швеции для защиты людей в возрасте 65 лет и старше от этой болезни. Для молодых людей рекомендуется продлить приостановку", - отмечено в сообщении.

"Вакцина приносит пользу пожилым людям, многие тяжело заболевают COVID-19 каждый день. В то же время мы не наблюдали риска возникновения этих редких и серьезных побочных осложнений у пожилых людей", - пояснил генеральный директор ведомства Юхан Карлсон.