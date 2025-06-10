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Швеция возьмет кредит на повышение расходов на оборону после вступления в НАТО

Швеция возьмет кредит на повышение расходов на оборону после вступления в НАТО Правительство Швеции готово взять займы для обеспечения ускоренного повышения расходов на оборону после вступления в НАТО.
Другие страны
10 июня 2025 г. 11:09
Швеция возьмет кредит на повышение расходов на оборону после вступления в НАТО

Правительство Швеции готово взять займы для обеспечения ускоренного повышения расходов на оборону после вступления в НАТО.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявила министр финансов страны Элизабет Свантессон.

"Новые решения, новые военные расходы будут в течение нескольких лет - возможно, четырех или пяти - финансироваться в долг", - сказала она, уточнив, что правительство также будет опираться "на силу шведской экономики".

По словам министра, для соответствия рекомендациям альянса Стокгольму придется обеспечить более стабильное финансирование повышения оборонных расходов.

Bloomberg отмечает, что правительство страны намерено выделить порядка 300 млрд шведских крон (около $31 млрд) на военные нужды в ближайшие 10 лет. К 2030 году Швеция, присоединившаяся к НАТО в 2024 году, планирует увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП. В прошлом году военные траты Стокгольма составили 2,14% ВВП.

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