Швеция выступит посредником в йеменском конфликте

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём посетит несколько стран Персидского залива, чтобы выступить в качестве посредника в процессе мирного урегулирования в Йемене, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Министр иностранных дел Маргот Валльстрём посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ, Оман и Иорданию 31 августа - 4 сентября, чтобы провести ряд встреч по двусторонним и региональным вопросам с фокусом на кризисе в Йемене", - говорится в сообщении МИД страны.

Наряду с этим министр намерена встретится с представителями ООН для обсуждения ситуации в регионе.

"Мы должны придерживаться хрупкого соглашения, достигнутого в Стокгольме, и мы (Швеция - ред.) чувствуем свою ответственность за это. Мы выступали принимающей стороной, внесли свой вклад в переговоры, стороны конфликта выражают нам доверие, и это наша ответственность попытаться сделать так, чтобы соглашение было выполнено", - заявила М.Валльстрём.