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Швеция в три раза увеличит производство артиллерийских боеприпасов

Швеция в три раза увеличит производство артиллерийских боеприпасов Правительство Швеции намерено в ближайшие годы обеспечить трехкратное увеличение производства артиллерийских боеприпасов и существенно повысить его темпы.
Другие страны
9 января 2024 г. 20:47
Швеция в три раза увеличит производство артиллерийских боеприпасов

Правительство Швеции намерено в ближайшие годы обеспечить трехкратное увеличение производства артиллерийских боеприпасов и существенно повысить его темпы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр оборон Пол Йонсон.

Речь идет в первую очередь о поставляемых на Украину снарядах калибра 155 мм, производство которых уже возросло, но, по мнению правительства, недостаточно.

За наращивание производства выступают также находящиеся в оппозиции социал-демократы, которые предлагают использовать государственные кредитные гарантии для того, чтобы компании ВПК могли расширить свои производственные мощности.

Также могут быть проведены целевые долгосрочные закупки боеприпасов и налажено сотрудничество с другими скандинавскими странами, чтобы сократить сроки поставок боеприпасов как в Швеции, так и на Украину.

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