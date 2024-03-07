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Швеция в составе НАТО может стать логистическим хабом и центром переброски войск

Швеция в составе НАТО может стать логистическим хабом и центром переброски войск Вступление Швеции в состав НАТО может превратить ее в логистический центр и пункт переброски войск альянса.
Другие страны
7 марта 2024 г. 12:11
Швеция в составе НАТО может стать логистическим хабом и центром переброски войск

Вступление Швеции в состав НАТО может превратить ее в логистический центр и пункт переброски войск альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Financial Times (FT).

Вступая в НАТО, Швеция открывает новые пути для поставок и обеспечения подкрепления по морю, поскольку в распоряжение Североатлантического альянса войдет расположенный посередине Балтийского моря остров Готланд. Страны-члены НАТО смогут использовать его в качестве транспортного узла, что упростит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. Ранее страны Прибалтики полагались на Сувалкский коридор, отделяющий Прибалтику от Польши, подчеркивает издание.

"Балтийское море становится "озером" НАТО", - приводит газета слова главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша. "Прибалтийские страны теперь менее зависимы от Сувалкского коридора. Безопасность всего региона укрепляется, потому что это делает восточную Прибалтику менее уязвимой", - отметил он.

По мнению бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, вступление Швеции и Финляндии в альянс также позволит НАТО рассматривать Северную Европу как один регион, без пробелов на карте, пишет газета. "От Нарвы [в Эстонии] до Нуука [в Гренландии] с востока на запад и Киркенеса [в Норвегии] до Кракова [в Польше] с севера на юг", - приводит его слова издание.

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Версия на английском языке Sweden joins ‘NATO lake’ on Moscow’s doorstep

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