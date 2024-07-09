Швеция в НАТО будет подчиняться командованию в Норфолке

Швеция станет подчиняться штаб-квартире НАТО в Норфолке, США, но остров Готланд может оказаться под командованием альянса в Брюнсюме, Нидерланды.

Швеция станет подчиняться штаб-квартире НАТО в Норфолке, США, но остров Готланд может оказаться под командованием альянса в Брюнсюме, Нидерланды.

Как передает Report со ссылкой на телеканал SVT, об этом сообщил министр обороны Пол Йонсон.

"Cейчас на встрече в Вашингтоне будет подтверждено, что Швеция и другие страны Северной Европы будут подчиняться одному командованию в Северной Америке, и это хорошо для оборонного сотрудничества северных стран. Точно не определено, где будет проходить эта граница, есть несколько разные мнения", - сказал он.

Как поясняет SVT, внутри НАТО ведется дискуссия о том, где именно на Балтике должна проходить граница ответственности между командованиями блока в США и Нидерландах. Одно из обсуждаемых предложений состоит в том, что стратегически важные острова НАТО в Балтийском море - Готланд, финские Аланды и датский Борнхольм должны подчиняться штаб-квартире в Брюнсюме, а материковая часть этих стран - штаб-квартире в Норфолке.

Для Швеции это означало бы, что граница была бы проведена между Готландом и восточным побережьем королевства.

"Этот вопрос должен основываться на военной, а не политической логике, и Швеция считает, что мы должны удерживать вместе всю нашу территорию, есть другие страны, территория которых разделена между двумя разными планами обороны", - отметил Йонсон.