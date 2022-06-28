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Швеция ужесточит закон о террористических преступлениях по соглашению с Турцией

Швеция ужесточит закон о террористических преступлениях по соглашению с Турцией Швеция согласилась с 1 июля ужесточить закон о террористических преступлениях в рамках достигнутого с Турцией соглашения.
Другие страны
28 июня 2022 г. 23:46
Швеция ужесточит закон о террористических преступлениях по соглашению с Турцией

Швеция согласилась с 1 июля ужесточить закон о террористических преступлениях в рамках достигнутого с Турцией соглашения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом меморандуме, подписанном во вторник в Мадриде главами МИД Турции, Швеции и Финляндии.

"Швеция с 1 июля ужесточит закон о террористических преступлениях и продолжит ужесточать антитеррористическое законодательство в рамках договоренностей с Турцией", - отмечается в документе.

В меморандуме также отмечается, что Швеция и Финляндия пообещали Турции расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана. "Швеция и Финляндия пообещали Турции расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана. Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, принимая во внимание предоставляемые доказательства и разведданные. Швеция и Финляндия обеспечат создание нормативно-правовой базы для соответствия новым обязательствам перед будущими союзниками по НАТО и отражения их статуса как членов НАТО", - подчеркивается в документе.

Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме с учетом доказательств и разведданных.

Они также приведут нормативно-правовую базу в соответствие с обязательствами перед союзниками по НАТО и статусом членов альянса, отмечается в меморандуме.

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