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Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство

Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство Парламент Швеции принял поправки, ужесточающие действующее законодательство по борьбе с терроризмом.
Другие страны
4 мая 2023 г. 00:47
Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство

Парламент Швеции принял поправки, ужесточающие действующее законодательство по борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на АР, ожидается, этот шаг может переубедить Турцию, которая пока отказывается одобрить на вступление Швеции в НАТО

В частности, за участие в деятельности экстремистских организаций срок лишения свободы увеличен до четырех лет, если обвиняемый занимался поддержкой или пропагандой этой организации. Срок может быть увеличен до восьми лет, если участник организации обвинялся в тяжком преступлении.

Лидеру террористической организации теперь будет грозить пожизненный срок, который на практике в Швеции означает 20-25 лет лишения свободы минимум.

Кроме того, закон отныне запрещает финансировать террористические организации, вербовать в них или восхвалять их. Незаконным также станут поездки за рубеж с целью присоединиться к подобной группировке.

Принятые поправки вступят в силу 1 июня. За них проголосовали 268 депутатов, 34 - против, а 47 воздержались.

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