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Швеция создаст центры логистики и обслуживания военной техники рядом с Украиной

Швеция создаст центры логистики и обслуживания военной техники рядом с Украиной Правительство Швеции одобрило новый пакет помощи Украине, подразумевающий участие до 60 военнослужащих королевства в создании центров логистики и обслуживания рядом с Украиной, например в Польше. Там будет ремонтироваться военная техника, которую Стокголь
Другие страны
16 июня 2023 г. 15:38
Швеция создаст центры логистики и обслуживания военной техники рядом с Украиной

Правительство Швеции одобрило новый пакет помощи Украине, подразумевающий участие до 60 военнослужащих королевства в создании центров логистики и обслуживания рядом с Украиной, например в Польше. Там будет ремонтироваться военная техника, которую Стокгольм передал Киеву, центры начнут действовать в начале осени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Пол Йонсон.

"Это основано на предложении вооруженных сил, я считаю, что оно хорошо сбалансировано. Мы все время говорили, что поддержка Украины может повлиять на долгосрочный рост шведской обороноспособности, - цитирует его слова агентство ТТ. - Конечно, важно, чтобы оборудование, которое мы отправляем, также могло быть использовано и оперативные цели были достигнуты".

Швеция безвозмездно передала 50 БМП CV90, танки Leopard, артиллерийские установки Archer и Robot 70. Предполагается, что на объектах будут задействованы около 30 шведских специалистов. Так как в этой области и в самих шведских ВС не хватает кадров, эксперты королевства будут обучать и украинский персонал.

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