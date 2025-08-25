О нас

Швеция согласилась продать Таиланду четыре истребителя Saab Gripen

Другие страны
25 августа 2025 г. 15:12
Швеция заявила в понедельник о подписании соглашения о продаже Таиланду четырех истребителей Gripen производства Saab.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Defence Industry Europe.

Согласно информации, компания Saab подписала контракт с Управлением по военным материалам Швеции (FMV) на поставку четырех истребителей Gripen E/F в Королевство Таиланд. Стоимость заказа составляет около 5,3 млрд шведских крон. Поставки будут осуществляться в период с 2025 по 2030 год.

Соглашение включает поставку трех самолётов Gripen E и одного Gripen F, а также сопутствующего оборудования, поддержки и обучения. Saab также подписала контракт с Королевскими ВВС Таиланда на долгосрочный компенсационный пакет в рамках плана закупок.

Этот пакет будет включать в себя передачу оборонных технологий, промышленное сотрудничество с Таиландом и новые инвестиции в ряд секторов экономики страны. Компания заявила, что это сотрудничество будет способствовать развитию национального потенциала наряду с новым самолётом.

Королевские ВВС Таиланда уже располагают одной эскадрильей многоцелевых истребителей Gripen C/D. После ввода в эксплуатацию новые самолеты Gripen E/F будут эксплуатироваться параллельно с существующим парком.

