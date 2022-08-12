О нас

Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО

Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО Швеция экстрадирует турецкого гражданина Окана Каледира (ныне - Йохан Густафсон) впервые после заключения соглашения с Турцией для вступления в НАТО.
Другие страны
12 августа 2022 г. 06:18
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО

Швеция экстрадирует турецкого гражданина Окана Каледира (ныне - Йохан Густафсон) впервые после заключения соглашения с Турцией для вступления в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Samnytt.

"Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции в Турцию человека, разыскиваемого за мошенничество. Это первый случай после того, как Турция потребовала экстрадиции ряда лиц в обмен на (снятие Анкарой вето для вступления Стокгольма в НАТО - ред.)", - отмечает агентство.

Так, 35-летний мужчина был осужден Верховным судом Турции в 2013 и 2016 годах по нескольким фактам нарушения законодательства, включая обвинения в неправомерном использовании банковских и кредитных карт. В общей сложности он был приговорен к 14 годам лишения свободы за совершенные им многочисленные преступления, именно эти факты в последующем и легли в основу запроса Турции об экстрадиции мужчины из Швеции.

На основании запроса турецкого правительства в конце прошлого года мужчина был задержан в Швеции. Рассмотревший вопрос Верховный суд страны своим решением от 25 июля заявил, что не видит препятствий для экстрадиции мужчины. Вслед за судом правительство Швеции также постановило, что экстрадиция должна быть осуществлена.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İsveç 10 ildir himayə etdiyi dələduzu Türkiyəyə təhvil verəcək

Другие новости из категории

Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung
Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung
12 августа 2022 г. 07:01
В Италии резко возросло число заразившихся вирусом лихорадки Западного Нила
В Италии резко возросло число заразившихся вирусом лихорадки Западного Нила
12 августа 2022 г. 06:37
МАГАТЭ: Военные действия вблизи Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе
МАГАТЭ: Военные действия вблизи Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе
12 августа 2022 г. 05:41
Швеция допускает производство оружия для Украины
Швеция допускает производство оружия для Украины
12 августа 2022 г. 04:37
В Германии 34 человека пострадали из-за столкновения поездов на американских горках
В Германии 34 человека пострадали из-за столкновения поездов на американских горках
11 августа 2022 г. 22:39
ОИС осудила провокацию Армении против Азербайджана
ОИС осудила провокацию Армении против Азербайджана
11 августа 2022 г. 22:14
Норвегия присоединится к масштабным тренировкам украинских военных в Британии
Норвегия присоединится к масштабным тренировкам украинских военных в Британии
11 августа 2022 г. 20:40
Турецкие власти опровергли готовящиеся переговоры Эрдогана и Асада
Турецкие власти опровергли готовящиеся переговоры Эрдогана и Асада
11 августа 2022 г. 19:48
На донорской конференции в Копенгагене Киеву собрали более 1,5 млрд евро
На донорской конференции в Копенгагене Киеву собрали более 1,5 млрд евро
11 августа 2022 г. 19:05
Минобороны Тайваня сообщило о военных самолетах и кораблях КНР у острова
Минобороны Тайваня сообщило о военных самолетах и кораблях КНР у острова
11 августа 2022 г. 18:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi