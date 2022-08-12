Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО

Швеция экстрадирует турецкого гражданина Окана Каледира (ныне - Йохан Густафсон) впервые после заключения соглашения с Турцией для вступления в НАТО.

Швеция экстрадирует турецкого гражданина Окана Каледира (ныне - Йохан Густафсон) впервые после заключения соглашения с Турцией для вступления в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Samnytt.

"Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции в Турцию человека, разыскиваемого за мошенничество. Это первый случай после того, как Турция потребовала экстрадиции ряда лиц в обмен на (снятие Анкарой вето для вступления Стокгольма в НАТО - ред.)", - отмечает агентство.

Так, 35-летний мужчина был осужден Верховным судом Турции в 2013 и 2016 годах по нескольким фактам нарушения законодательства, включая обвинения в неправомерном использовании банковских и кредитных карт. В общей сложности он был приговорен к 14 годам лишения свободы за совершенные им многочисленные преступления, именно эти факты в последующем и легли в основу запроса Турции об экстрадиции мужчины из Швеции.

На основании запроса турецкого правительства в конце прошлого года мужчина был задержан в Швеции. Рассмотревший вопрос Верховный суд страны своим решением от 25 июля заявил, что не видит препятствий для экстрадиции мужчины. Вслед за судом правительство Швеции также постановило, что экстрадиция должна быть осуществлена.