Швеция сняла эмбарго на экспорт военной продукции в Турцию

Швеция сняла эмбарго и начала выдавать экспортные лицензии Турции в области оборонной промышленности.

Швеция сняла эмбарго и начала выдавать экспортные лицензии Турции в области оборонной промышленности.

Как передает Report, об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

"После того как парламентский комитет принял предложение о членстве Швеции в НАТО, произошло привлекшее внимание развитие событий. Стало известно, что Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго", - пишет газета со слов Акчапара.

Ранее в октябре 2019 года Швеция ввела эмбарго на поставки Турции в области оборонной промышленности. Во вторник 26 декабря комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов поддержала протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генассамблеи.

Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.