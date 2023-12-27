О нас

Швеция сняла эмбарго на экспорт военной продукции в Турцию

Швеция сняла эмбарго на экспорт военной продукции в Турцию Швеция сняла эмбарго и начала выдавать экспортные лицензии Турции в области оборонной промышленности.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 11:50
Швеция сняла эмбарго на экспорт военной продукции в Турцию

Швеция сняла эмбарго и начала выдавать экспортные лицензии Турции в области оборонной промышленности.

Как передает Report, об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

"После того как парламентский комитет принял предложение о членстве Швеции в НАТО, произошло привлекшее внимание развитие событий. Стало известно, что Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго", - пишет газета со слов Акчапара.

Ранее в октябре 2019 года Швеция ввела эмбарго на поставки Турции в области оборонной промышленности. Во вторник 26 декабря комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов поддержала протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генассамблеи.

Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sweden lifts embargo on military exports to Türkiye

Экслюзивные новости

Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi