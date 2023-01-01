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Швеция сменила Чехию на посту председателя Совета Евросоюза

Швеция сменила Чехию на посту председателя Совета Евросоюза С 1 января 2023 года к Швеции перешло право председательства в Совете Евросоюза.
Другие страны
1 января 2023 г. 18:01
Швеция сменила Чехию на посту председателя Совета Евросоюза

С 1 января 2023 года к Швеции перешло право председательства в Совете Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, эта скандинавская страна сменяет в должности страну-председателя Чехию. Это запланированная ротация, которая происходит раз в шесть месяцев.

"Швеция принимает председательство в Совете Европейского Союза в период исторических вызовов для стран-членов и для Союза в целом", - заявили власти на официальном сайте шведского председательства в ЕС.

По мнению Стокгольма, необходимо обеспечить постоянное сотрудничество с надежными партнерами, в частности прочные трансатлантические связи, особенно в то время, когда в Европе, а именно в Украине, идет жестокая война. Швеция пообещала уделять приоритетное внимание экономической и военной помощи Украине, а также поддерживать ее на пути в ЕС.

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