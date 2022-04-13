Швеция в ближайшее время примет решение о вступлении в НАТО

Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) пообещала скоро принять решение по вопросу присоединения страны к НАТО.

Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) пообещала скоро принять решение по вопросу присоединения страны к НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду газета Aftonbladet.

Партийное руководство объявило о проведении 24 мая специальной встречи, на которой представители 26 партийных округов обсудят позицию СДРПШ.

"Пока неясно, будет ли принято решение, но совершенно очевидно, что на карту поставлено очень многое", - сказал источник газеты.

Вопрос о вступлении Швеции в НАТО встал после начала военных действий России в Украине. На этом фоне в партии сочли, что прежняя позиция социал-демократов с формулировкой "Нет НАТО" утратила актуальность.