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Швеция разместит военных в Лапландии

Швеция разместит военных в Лапландии Швеция в рамках сотрудничества с НАТО готовится разместить своих солдат в Лапландии.
Другие страны
7 августа 2024 г. 20:44
Швеция разместит военных в Лапландии

Швеция в рамках сотрудничества с НАТО готовится разместить своих солдат в Лапландии.

Как передает Report со ссылкой на газету Iltaleht., об этом заявил председатель комитета по обороне парламента Швеции Петер Хультквист.

"Я знаю, что Шведские силы обороны и правительство готовятся разместить войска в Финляндии. Это произойдет в рамках сотрудничества с НАТО", - сообщил Хультквист, ранее занимавший пост министра обороны.

Он добавил, что это будут военные из разных стран, включая Норвегию.

По его словам, создание совместных сил обсуждалось еще до вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Естественно, что Швеция, Норвегия и Финляндия берут на себя совместную ответственность за регион Северного Калотта. Мы уже обсуждали это, когда я был министром обороны", - сказал Хультквист.

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