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Швеция присоединилась к коалиции с 11 странами по поставкам БПЛА Украине

Швеция присоединилась к коалиции с 11 странами по поставкам БПЛА Украине Швеция присоединились к международной коалиции по поставкам Украине беспилотников (БПЛА).
Другие страны
11 июля 2024 г. 16:26
Швеция присоединилась к коалиции с 11 странами по поставкам БПЛА Украине

Швеция присоединились к международной коалиции по поставкам Украине беспилотников (БПЛА).

Как передает Report, об этом сказано в сообщении Минобороны Швеции.

"Швеция присоединяется к коалиции с 11 странами, которые благодаря совместным закупкам будут поддерживать ВС Украины беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подписал соответствующее соглашение в среду в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Согласно сообщению ведомства, в коалицию также входят Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Великобритания.

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