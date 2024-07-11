Швеция присоединилась к коалиции с 11 странами по поставкам БПЛА Украине

Швеция присоединились к международной коалиции по поставкам Украине беспилотников (БПЛА).

Швеция присоединились к международной коалиции по поставкам Украине беспилотников (БПЛА).

Как передает Report, об этом сказано в сообщении Минобороны Швеции.

"Швеция присоединяется к коалиции с 11 странами, которые благодаря совместным закупкам будут поддерживать ВС Украины беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подписал соответствующее соглашение в среду в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Согласно сообщению ведомства, в коалицию также входят Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Великобритания.