О нас

Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по гарантиям безопасности Украины

Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по гарантиям безопасности Украины Швеция совместно с другими странами Северной Европы присоединилась к итоговой декларации стран G7 по поддержке Украины.
Другие страны
13 июля 2023 г. 12:39
Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по гарантиям безопасности Украины

Швеция совместно с другими странами Северной Европы присоединилась к итоговой декларации стран G7 по поддержке Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении канцелярии правительства Швеции.

"Швеция поддерживает декларацию и присоединяется к ней вместе с другими северными странами", - сказано в заявлении.

Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с РФ.

Вчера глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что Евросоюз (ЕС) и НАТО едины в намерении поддерживать Украину, а также предоставить ей необходимые гарантии безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi