Швеция присоединилась к итоговой декларации G7 по гарантиям безопасности Украины

Швеция совместно с другими странами Северной Европы присоединилась к итоговой декларации стран G7 по поддержке Украины.

Швеция совместно с другими странами Северной Европы присоединилась к итоговой декларации стран G7 по поддержке Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении канцелярии правительства Швеции.

"Швеция поддерживает декларацию и присоединяется к ней вместе с другими северными странами", - сказано в заявлении.

Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с РФ.

Вчера глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что Евросоюз (ЕС) и НАТО едины в намерении поддерживать Украину, а также предоставить ей необходимые гарантии безопасности.