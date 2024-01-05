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Швеция прекратит помощь Мали из-за ее отказа принять резолюцию ГА ООН по Украине

Швеция прекратит помощь Мали из-за ее отказа принять резолюцию ГА ООН по Украине Правительство Швеции намерено прекратить помощь Мали в связи с ее отказом проголосовать за резолюцию Генассамблеи ООН, касающейся вывода российских войск из Украины.
Другие страны
5 января 2024 г. 16:13
Швеция прекратит помощь Мали из-за ее отказа принять резолюцию ГА ООН по Украине

Правительство Швеции намерено прекратить помощь Мали в связи с ее отказом проголосовать за резолюцию Генассамблеи ООН, касающейся вывода российских войск из Украины.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал TV4 со ссылкой на заявление министра по вопросам помощи и внешней торговли королевства Йохана Форссела.

"Когда мы сотрудничаем с другими странами, мы хотим, чтобы они также хотели сотрудничать со Швецией, но вместо этого Мали поддерживает действия России в Украине", - отметил он.

Сообщается, что Стокгольм поддерживал Бамако на протяжение последних 10 лет. За это время Швеция выделила на помощь Мали более 3,5 млрд шведских крон (около 352 млн долларов).

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонссон призвал увеличить производственные мощности страны с тем, чтобы обеспечить себя и Украину необходимыми артиллерийскими боеприпасами.

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