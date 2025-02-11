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Швеция предоставит Молдове более 8 млн евро на снижение энергетической уязвимости

Швеция предоставит Молдове более 8 млн евро на снижение энергетической уязвимости Швеция предоставит Молдове финансовую поддержку на сумму около 8,7 млн евро для снижения энергетической уязвимости.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 11:46
Швеция предоставит Молдове более 8 млн евро на снижение энергетической уязвимости

Швеция предоставит Молдове финансовую поддержку на сумму около 8,7 млн евро для снижения энергетической уязвимости.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом было объявлено в ходе встречи в Кишиневе главы МИД вице-премьера Михая Попшоя с министром внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции Беньямином Дусой.

"Я хочу особо подчеркнуть щедрую поддержку, оказываемую Швецией гражданам Республики Молдова в сложные для нашей страны времена череды энергетических кризисов, в том числе того, который мы переживаем сейчас", – сказал Попшой.

В ходе встречи также обсуждались вопросы углубления сотрудничества в области торговли и инвестиций между странами, а именно шаги по содействию экспорту молдавской продукции и расширению присутствия шведских компаний на рынке Молдовы.

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Версия на азербайджанском языке İsveç Moldovaya 8 milyon avrodan çox vəsait verəcək

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