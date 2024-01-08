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Швеция предоставит чуть менее 6 млн долларов на военную помощь Украине, Молдове и Грузии

Швеция предоставит чуть менее 6 млн долларов на военную помощь Украине, Молдове и Грузии Правительство Швеции приняло решение предоставить военную помощь в размере 50 млн крон (4,86 млн доллара) Украине, а также по 5 млн крон (по 0,49 млн доллара) Молдове и Грузии.
Другие страны
8 января 2024 г. 14:01
Швеция предоставит чуть менее 6 млн долларов на военную помощь Украине, Молдове и Грузии

Правительство Швеции приняло решение предоставить военную помощь в размере 50 млн крон (4,86 млн доллара) Украине, а также по 5 млн крон (по 0,49 млн доллара) Молдове и Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительственная канцелярия.

"Поддержка осуществляется через различные фонды НАТО и будет использоваться среди прочего для разминирования, кризисного регулирования, кибербезопасности и образования", - поясняется в сообщении.

В фонд НАТО для Украины (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund) будет направлено 50 млн крон для проектов, по которым уже принято решение, но не хватает финансирования, "например, на закупку оборонного оборудования, топлива, медицинского оборудования, оборудования для разминирования". 5 млн крон будут переданы в фонд НАТО для поддержки Молдовы (NATO Defence Capacity Building Trust Fund), их используют "для покупки оборудования, обучения и поддержки реформ". Еще 5 млн крон направят Грузии в рамках Substantial NATO-Georgia Package. Деньги пойдут "на проекты в области кризисного управления, кибербезопасности, обмена разведданными, а также безопасных каналов связи и компетенции инженерных подразделений".

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Версия на английском языке Sweden to provide nearly $6 million in military aid to Ukraine, Moldova, Georgia
Версия на азербайджанском языке İsveç Ukrayna, Moldova və Gürcüstana 6 milyon dollara yaxın hərbi yardım edəcək

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