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    Швеция потребовала от КНДР вернуть долг 43-летней давности

    КНДР является единственной из стран-должников Швеции, которая даже не пыталась вернуть задолженность© Newsweek

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Стокгольм потребовал от Пхеньяна погасить долг 43-летней давности за поставленные в КНДР автомобили марки Volvo, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

    Отмечается, что КНДР является единственной из стран-должников Швеции, которая даже не пыталась вернуть задолженность. Сумма долга составляет 330 млн долларов.

    В 1974 году КНДР приобрела в Швеции несколько тысяч автомобилей марки Volvo и ряд других товаров. После осуществления поставки официальный Пхеньян так и не перевел средства за них, ссылаясь на разные обстоятельства. 

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