Швеция потратит свыше $ 330 млн на модернизацию истребителей Gripen

Вооруженные силы Швеции улучшат свой парк истребителей Gripen C/D (военные самолеты Saab JAS 39 Gripen). Было подписано соглашение с компанией Saab о расширении возможностей и обеспечении доступности летной системы самолетов до середины 2030-х годов.

Вооруженные силы Швеции улучшат свой парк истребителей Gripen C/D (военные самолеты Saab JAS 39 Gripen). Было подписано соглашение с компанией Saab о расширении возможностей и обеспечении доступности летной системы самолетов до середины 2030-х годов.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на управление МТО обороны Швеции (FMV).

Стоимость заказа составляет примерно 3,5 миллиарда шведских крон (более 336 миллионов долларов США), и заказ должен быть выполнен в течение 2023-2029 годов.

Контракт также включает в себя возможность для FMV разместить дополнительные заказы в ближайшие годы для дальнейшего развития возможностей.

Модернизация предусматривает улучшение летных характеристик, установку более эффективных сенсорных систем как для самозащиты, так и для измерения целей и разведки, расширение возможности параллельной эксплуатации Gripen E и C/D.

"Модернизация дает Вооруженным силам более сильный боевой авиационный потенциал и позволяет эксплуатировать JAS 39C/D до середины 2030-х годов", - заявила глава отдела авиационного оборудования FMV Ингела Матиассон.

Saab JAS 39 Gripen (швед. Gripen - грифон) - шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab. С ноября 1997 года JAS 39 был официально принят на вооружение Шведских Военно-Воздушных Сил. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд, также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия.