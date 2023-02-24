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Швеция поставит Украине IRIS-T и Hawk

Швеция поставит Украине IRIS-T и Hawk Швеция поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 19:25
Швеция поставит Украине IRIS-T и Hawk

Швеция поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном.

Глава правительства рассказал, что его страна включит в пакет не только ПВО, но и танки Leopard.

"Украине нужны системы противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы Россия не получила господство в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", - добавил Йонсон.

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Версия на английском языке Sweden to supply IRIS-T and Hawk to Ukraine

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