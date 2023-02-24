Швеция поставит Украине IRIS-T и Hawk

Швеция поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

Швеция поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном.

Глава правительства рассказал, что его страна включит в пакет не только ПВО, но и танки Leopard.

"Украине нужны системы противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы Россия не получила господство в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", - добавил Йонсон.