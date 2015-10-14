​Швеция полностью отказывается от использования газа

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Швеции Стефан Лоффен заявил на Генассамблее ООН, что его страна планирует стать первым в мире государством, отказавшимся от ископаемого топлива.

Как передает Report, сейчас Швеция обеспечивает себя альтернативной энергетикой на две трети.

На рассмотрение правительства страны был представлен бюджет, предполагающий траты в размере почти 1 млрд. долларов на установку "зеленой инфраструктуры" – солнечных панелей и ветряных электростанций.

Дополнительные средства государство планирует выделить на закупку экологически чистого общественного транспорта, создание хранилищ электроэнергии и проведение исследований, связанных с усовершенствованием способов хранения электроэнергии.