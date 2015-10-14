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    ​Швеция полностью отказывается от использования газа

    Сейчас страна обеспечивает себя альтернативной энергетикой на две трети

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Швеции Стефан Лоффен заявил на Генассамблее ООН, что его страна планирует стать первым в мире государством, отказавшимся от ископаемого топлива.

    Как передает Report, сейчас Швеция обеспечивает себя альтернативной энергетикой на две трети.

    На рассмотрение правительства страны был представлен бюджет, предполагающий траты в размере почти 1 млрд. долларов на установку "зеленой инфраструктуры" – солнечных панелей и ветряных электростанций.

    Дополнительные средства государство планирует выделить на закупку экологически чистого общественного транспорта, создание хранилищ электроэнергии и проведение исследований, связанных с усовершенствованием способов хранения электроэнергии.

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