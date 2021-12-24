Швеция подвела итоги председательства в ОБСЕ

В течение года министр иностранных дел Швеции Анн Линде уделяла приоритетное внимание усилиям по урегулированию конфликтов в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

В течение года министр иностранных дел Швеции Анн Линде уделяла приоритетное внимание усилиям по урегулированию конфликтов в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом Report сообщили в МИД Швеции, подводя итоги председательства в ОБСЕ в этом году.

“В качестве действующего председателя она [Анн Линде] проводила интенсивную дипломатию посредством поездок, диалога и определения повестки дня в Вене, а также посредством прямых контактов на различных уровнях”, - пояснили в МИД.

Кроме того, в 2021 году, последовательно решая гендерные вопросы, Швеция помогла обеспечить актуальность данного вопроса даже после ее пребывания на посту председателя, в том числе в различных миссиях и офисах ОБСЕ на местах.

“Группа экспертов, назначенная Швецией, продолжит направлять ОБСЕ по вопросам женщин, мира и безопасности”, - добавили в МИД Швеции.

Швеция также уделяла приоритетное внимание поддержке важных операций и мероприятий, проводимых на местах через ОБСЕ, таких как полевые миссии, отметили в министерстве.

“Решение ОБСЕ о сотрудничестве в борьбе с изменением климата стало важным результатом заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме 2-3 декабря. Это решение укрепит обязательства государств-участников по этому вопросу”, - заключили в министерстве.

Напомним, Швеция завершает председательство в ОБСЕ, с 1 января организацию на год возглавит Польша.