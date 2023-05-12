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Швеция поднимет вопрос перед ЕС о признании "Вагнер" террористической организацией

Швеция поднимет вопрос перед ЕС о признании "Вагнер" террористической организацией Швеция в качестве председательствующей страны в Совете ЕС будет настаивать на том, чтобы ЧВК "Вагнер" была признана в Евросоюзе террористической организацией.
Другие страны
12 мая 2023 г. 11:24
Швеция поднимет вопрос перед ЕС о признании Вагнер террористической организацией

Швеция в качестве председательствующей страны в Совете ЕС будет настаивать на том, чтобы ЧВК "Вагнер" была признана в Евросоюзе террористической организацией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

По его словам, Швеция готова продвигать этот вопрос "как только для этого появятся юридические условия". Признание ЧВК террористической организацией должно начаться с того, что правоохранительные органы возбудят против нее дело по соответствующей статье. Только после начала предварительного расследования вопрос может быть вынесен на обсуждение в Совете ЕС.

Отметим, что сообщалось о том, что правительство Великобритании собирается в ближайшие недели признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Кроме того, 10 мая Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции призвало власти страны и ЕС включить "Вагнер" в перечень террористических организаций.

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Версия на английском языке Sweden to raise issue with EU on recognition of Wagner as terrorist group

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