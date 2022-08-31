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Швеция подготовила для Украины седьмую партию военной помощи

Швеция подготовила для Украины седьмую партию военной помощи Швеция подготовила для Украины новую, седьмую, партию военной помощи.
Другие страны
31 августа 2022 г. 17:10
Швеция подготовила для Украины седьмую партию военной помощи

Швеция подготовила для Украины новую, седьмую, партию военной помощи.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Швеции Анн Линде написала в Twitter.

Она отметила, что ВСУ получат партию боеприпасов для артиллерии на 500 млн шведских крон (около 50 млн евро).

По словам Линде, это не последний пакет военной поддержки для Украины. Сейчас Шведское управление по вопросам военного обеспечения (FMV) и Вооруженные силы изучают возможности для передачи Украине шведских артиллерийских установок Archer и переносных зенитно-ракетных комплексов RBS70.

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Версия на азербайджанском языке İsveç Ukraynaya yeddinci hərbi yardım paketi hazırlayıb
Версия на английском языке Sweden prepares 7th batch of military aid for Ukraine

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